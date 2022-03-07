Минобороны рассказало о героизме военных РФ в защите Донбасса

Российские военнослужащие проявили героизм в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса от украинских националистов. О новых подвигах военных рассказали в Минобороны РФ, передал РЕН ТВ.

В районе города Сумы во время выполнения задачи 27 февраля в засаду украинских националистов попал уроженец Воронежской области, замкомандира мотострелкового батальона Иван Величко. Расчет под его командованием уничтожил около 20 карателей и две бронемашины противника. При этом БТР Величко подбили гранатометом. Раненый и контуженный майор сумел эвакуировать экипаж и вывел всю группу российских военных из-под удара и окружения украинских боевиков.

Героизм проявил и сержант Андрей Шатохин из Курской области. Замкомандира мотострелкового взвода гвардии 25 февраля совершал марш на грузовике близ Харькова. В районе населенного пункта Черкасские Тишки в его тягач из ручного гранатомета выстрелил боец националистического батальона, выскочивший из проезжавшей мимо машины. Заметив карателя, когда тот уже целился в машину, Шатохин, не задумываясь о своей жизни, бросился спасать командира роты Дмитрия Борисова. Сержант закрыл старшего лейтенанта своим телом и в результате получил ранение.

В тот же день, 25 февраля, командир гвардейской десантно-штурмовой бригады Шишов Денис занял мост через реку Днепр в районе Каховки. Это стало рубежом для дальнейшего развертывания основных сил. Военнослужащие вели бои с силами противниками, которых было в несколько раз больше. На следующий день полковник Шишов обеспечил отражение семи атак националистов. Уничтожили около 20 единиц техники националистов и более 60 радикалов. Шишов получил ранение в голову, но продолжил исполнять воинский долг. Подразделениям удалось удержать переправу до подхода основных сил.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская сторона 7 марта с 10:00 объявляет режим тишины на Украине и открывает гуманитарные коридоры для вывода людей из Киева, Мариуполя и Харькова.