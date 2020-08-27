Минобороны рассказало о ДТП с участием российских и американских военных в Сирии

В Министерстве обороны России объяснили причину ДТП с участием военных США в Сирии. По данным ведомства, американская сторона заранее знала о передвижении российской военной полиции.

В Минобороны РФ заявили, что столкновение машин произошло в ходе ответных действий российских военных на попытку американцев заблокировать патруль, сообщает ТАСС. По мнению представителей Минобороны, действия американских военных нарушают договоренности между странами.

Также в Минобороны отметили, что военачальники обеих стран уже обсудили ситуацию по телефону.

«Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации», — заявили в Минобороны.

Минувшей ночью в Сирии произошло ДТП, в котором пострадали американские военные. В Белом доме решили, что в произошедшем виновны российские военные службы.

В заявлении представителя Службы национальной безопасности Джона Уллиота говорится, что российские военные врезались в американский автомобиль, тем самым нарушив российско-американские соглашения о предотвращении конфликтов. В результате столкновения пострадали несколько пассажиров. Чтобы не накалять ситуацию американские военные почти сразу уехали с места происшествия.