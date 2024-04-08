Армия 08 апреля 2024, 11:03 Минобороны рассекретило документы, касающиеся Крымской операции 1944 года Минобороны раскрыло секретные документы по Крымской операции 1944 года РИА «Новости»

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Минобороны запустило мультимедийный историко-познавательный раздел, посвященный Крымской операции 1944 года. Он получил название «Победное дыхание крымской весны 44-го». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Крымская операция началась 8 апреля 1944 года. С момента ее проведения прошло уже 80 лет. Итогом операции стал разгром удерживавшей полуостров 17-й немецкой армии и полное освобождение Крыма, в котором принимали участие четвертый Украинский фронт и отдельная Приморская армия вместе с Черноморским флотом и Азовской флотилией.

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«В мультимедийном разделе „Победное дыхание крымской весны 44-го“ рассказывается о стремительном наступлении Красной Армии на Крымском полуострове, а также героизме красноармейцев и их подвигах, совершенных в апрельских боях 1944 года», — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что командование Советского Союза собиралось начать Крымскую операцию в первых числах марта 1944 года. А главный удар планировала нанести 51-я армия генерала-лейтенанта Якова Крейзера с плацдарма, который заняли на южном берегу Сиваш. Но сроки наступления перенесли.

По данным ведомства, до Севастополя в среднем Красная Армия продвигалась примерно 20 километров в сутки, а максимум — до 65 километров. Из-за этого противник не мог закрепиться на промежуточных рубежах и вынужденно отступал.