Армия 16 августа 2023, 16:17 Минобороны раскрыло сумму заключенных госконтрактов на форуме «Армия-2023» Минобороны заключило госконтракты на 400 млрд рублей на форуме «Армия-2023» РИА «Новости»

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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса заключили государственные контракты с Минобороны на сумму более 400 миллиардов рублей. Подписание прошло на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил Росси генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Он уточнил, что в рамках сделки военные получат более 2,5 тысячи новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также 1,8 миллиона единиц средств поражения.

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«Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей», — заявил Гуляев.

Участие в проходящем в Московской области Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» приняли участие около 77 тысяч человек, включая представителей компаний оборонно-промышленного комплекса, военных экспертов и участников из 82 стран.

Более полутора тысяч предприятий представили на форуме 28,5 тысячи новых разработок в сфере обороны и вооружений.