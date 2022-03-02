Минобороны раскрыло детали сражения двух российских танков с 200 неонацистами

Два экипажа российских танкистов героически ликвидировали превосходящие силы украинских неонацистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, находясь на передовом рубеже, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (среди которых шесть танков и три БТР-80), «а также более 90 националистов».

Другой танковый экипаж, как отметил Конашенков, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, «уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».

«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР „Джавелин“. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел», — добавил официальный представитель российского оборонного ведомства. Он отметил, что, убедившись в исправности техники, «метким огнем были уничтожены еще два танка противника».

По словам Конашенкова, ведомство и дальше будет регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих.

С территории Украины в Россию эвакуировано более 140 тысяч человек, 39 тысяч из них — дети, заявили ранее в Минобороны РФ. Для помощи украинскому населению Россия сформировала гуманитарные колонны. Все жители страны на контролируемой ВС России территории будут обеспечены водой, питанием и средствами первой необходимости, добавили в оборонном ведомстве.