Армия 27 декабря 2023, 14:30 Минобороны раскрыло число мобилизованных россиян Минобороны России: точное число мобилизованных составляет 302 503 человека РИА «Новости»

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Точное количество мобилизованных россиян составляет 302 503 человека. Более половины из них женаты и имеют детей. Статистику раскрыло Минобороны в докладе «Армия в цифрах — 2023», сообщил РБК.

Согласно документу, 3,6% мобилизованных не служили в армии. Число россиян, которые пришли в военкоматы, не дождавшись повестки, составило более 33 тысяч.

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Почти 90% мобилизованных на момент призыва имели официальное трудоустройство, а 40% — свыше 10 лет рабочего стажа. Уточняется, что 31% мобилизованных — отцы одного ребенка, 25% — папы двух детей, лишь 0,3% — отцы троих детей.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что число добровольцев и контрактников в зоне проведения специальной операции достаточное, чтобы не проводить новую мобилизацию. Глава государства также указал на огромное число желающих заключить контракт или пойти на передовую добровольцем.