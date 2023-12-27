27 декабря 2023, 14:30
Минобороны раскрыло число мобилизованных россиян
Минобороны России: точное число мобилизованных составляет 302 503 человека
Точное количество мобилизованных россиян составляет 302 503 человека. Более половины из них женаты и имеют детей. Статистику раскрыло Минобороны в докладе «Армия в цифрах — 2023», сообщил РБК.
Согласно документу, 3,6% мобилизованных не служили в армии. Число россиян, которые пришли в военкоматы, не дождавшись повестки, составило более 33 тысяч.
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Почти 90% мобилизованных на момент призыва имели официальное трудоустройство, а 40% — свыше 10 лет рабочего стажа. Уточняется, что 31% мобилизованных — отцы одного ребенка, 25% — папы двух детей, лишь 0,3% — отцы троих детей.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что число добровольцев и контрактников в зоне проведения специальной операции достаточное, чтобы не проводить новую мобилизацию. Глава государства также указал на огромное число желающих заключить контракт или пойти на передовую добровольцем.
Россия
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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