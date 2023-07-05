Важное 05 июля 2023, 18:48 Минобороны раскритиковало заявления британского адмирала Радакина о потерях в зоне СВО Минобороны назвало ложью оценку британского адмирала Радакина о потерях в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Враньем вселенского масштаба назвали в Минобороны заявление британского адмирала Тони Радакина о якобы потерях российскими военными большей части бронетехники и утраты боеспособности. Полный текст заявления ведомства пресс-служба опубликовала в Telegram-канале.

В Минобороны отметили, что заявления Радакина прозвучали на фоне жалоб других британских военачальников, включая министра обороны страны Бена Уоллеса, на пустые арсеналы из-за украинского контрнаступления, а также действий «потерявшей боеспособность» российской армии, которая уничтожила всю переданную технику.

Крылатые ракеты Storm Shadow оказались далеко не высокоточными. Чаще всего они попадали по гражданским объектам, приводя к жертвам среди мирного населения, и то в тех случаях, когда их удавалось запустить. Потому что чаще всего они падали без детонации, пугая лишь степных зверей.

«Весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ. А выковырянные из ракет микросхемы, вероятно, можно будет вставить в российские „стиральные машинки“, о чем не так давно рассказывала сказки Урсула фон дер Ляйен», — заявили в пресс-службе.

Целью ложных заявлений Радакина назвали попытку выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для британской армии, чтобы заменить «хлам, отправленный на Украину».

Но найти подходящий аргумент для налогоплательщиков, чтобы оправдать военные поставки Украине, адмирал не смог. А в отсутствие успехов ВСУ на поле боя понял, что ему осталось только включить фантазию и придумать «утрату боеспособности» российской армии.

Но адмирал оказался не один. Весь британский штаб обороны страны уже превратился из органа анализа и планирования в нештатный филиал Би-би-си. Поэтому будущее обороны Соединенного Королевства с такими аналитикам, как Радакин, вызывает большие вопросы.

Скандальное заявление британского адмирала Тони Радакина опубликовала газета The Financial Times. Британский военный заявил, что не считает контрнаступление Украины медленным. По его словам, ВСУ столкнулись с более высокой плотностью минных полей России, а отсутствие воздушного прикрытия сделало их уязвимыми для ударов с воздуха. Радакин добавил, что по его оценке, Россия потеряла возможность выпускать достаточное количество боеприпасов и бронетехники, чтобы компенсировать потери в ходе боев.