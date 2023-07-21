Армия 21 июля 2023, 08:00 Катера Черноморского флота на учениях поразили корабль крылатыми ракетами Минобороны РФ: Черноморский флот провел успешные учения по изоляции района Черного моря pxhere.com

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Корабли и авиация Черноморского флота провели учения по изоляции временно закрытого для судоходства района Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Флот отработал задержание судна-нарушителя и выпустил в северо-западной части моря противокорабельные крылатые ракеты по мишени. Ракетный катер «Ивановец» поразил цель, уничтожив условного противника.

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«В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что российские военные с 20 июня начнут считать перевозчиками опасных грузов все суда, следующие в порты Украины. Страны, под чьими флагами пройдут корабли, также будут приравнены к участниками конфликта на стороне Украины.

Россия отказалась от продолжения участия в зерновой сделке с 17 июля из-за невыполнения условий со стороны ООН и остальных участников соглашения.