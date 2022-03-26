Минобороны призвало повлиять на Украину для безопасного выхода иностранных судов

Россия открывает морской гуманитарный коридор из портов Украины, но официальный Киев не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных гражданских судов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передало РИА «Новости».

Генерал-полковник подчеркнул, что никакой опасности с российской стороны для свободного судоходства не создается.

«РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 открывает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили», — сообщил Мизинцев.

Однако украинская сторона не подтвердила готовность обеспечить безопасность выхода гражданских судов. В связи с этим Минобороны призвало международное сообщество, прежде всего Международную морскую организацию, оказать влияние на власти Украины и предпринять меры по деблокированию и обеспечению безопасности выхода судов из украинских портов.

Ранее в Минобороны сообщили, что высокая минная опасность не позволяет судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного и выйти в открытое море. По данным ведомства, после начала спецоперации украинские военные разместили около 420 мин на подходах к портам.