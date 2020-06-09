Минобороны приобрело три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны РФ заключили большую сделку. Компания поставит три полка зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».

Вооруженные силы получат эту технику не позже 2023 года, уточнили в пресс-службе организации. Об этом сообщило РИА «Новости».

С-350 «Витязь» создан для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может отражать удары с воздуха, а также работать как в автономном режиме, так и в составе эшелонированной ПВО. Государственные испытания «Витязя» прошли в 2019 году.

С-400 «Триумф» должен защищать от ударов стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия и авиации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в этом году Вооруженные силы должны получить четыре полковых комплекта «Триумфа». Они несут дежурство в Центральной России, на юге страны и в Арктике.

Командующий войсками ЦВО (Центральный военный округ) Александр Лапин сообщил, что с 1 июня военные зенитного ракетного полка в Поволжье учатся работать на системах «Бук-М3» и С-400.