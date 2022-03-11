Минобороны предупредило о риске терактов из-за бесконтрольной раздачи Украиной западных ПЗРК

Украина и страны Европы в перспективе столкнутся с долгосрочной угрозой террористических атак на гражданские воздушные суда. Причина кроется в бесконтрольной раздаче западных переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) киевским режимом.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге предупредил о возникшей и нарастающей опасности.

«Киевский националистический режим <…> создает долговременную угрозу террористических атак по гражданским воздушным судам», — подчеркнул он.

Угроза, обратил внимание Конашенков, существует не только для Украины. Прежде всего речь идет о европейских государствах, которые отправляют на украинскую территорию «сотни наемников и неонацистов».

В Минобороны заявили, что российские военные продолжат искать и изымать брошенные националистами ПЗРК. Это поможет не допустить попадания смертоносного вооружения к террористам и его вывоза за пределы Украины.

Войска Донецкой народной республики 11 марта освободили Волноваху. Город считается стратегически важным для дальнейшего хода спецоперации РФ.