Минобороны предупредило о готовящейся провокации СБУ с химоружием

Украинские военные при поддержке западных стран готовят провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в распоряжении российских военных оказалась карта Украины, на которой отмечены объекты и виды ядов, которые там хранятся.

«Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против жителей Украины», — заявил Конашенков.

Генерал отметил, что в подразделениях российских войск, которые принимают участие в специальной операции, нет и никогда не было никаких химических боеприпасов. С учетом того, что все места, где хранятся яды известны, то операцию СБУ неминуемо раскроют.

Конашенков добавил, что для пресечения подобных провокаций российские военные берут под контроль на освобожденных территориях все опасные объекты.

Вооруженные силы России проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. Приказ о ее проведении отдал президент Владимир Путин в ответ на просьбу глав республик Донбасса обеспечить безопасность мирных жителей. Все удары наносятся только высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.