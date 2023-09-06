Армия 06 сентября 2023, 21:40 Минобороны предложило ставить на воинский учет заключенных Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет отбывающих наказание россиян РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны предложило ставить на воинский учет россиян, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Документ опубликовали на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

Оборонное ведомство предложило внести изменения в абзац 1 пункта 7 и добавить туда строку: «место отбывания наказания в виде лишения свободы». Ранее этого положения в законе не было. Также Минобороны предложило исключить пункт, по которому заключенные не подлежат воинскому учету. Министерство планирует назвать его «особым воинским учетом».

Реклама

Учет военнообязанных заключенных будут вести исправительные учреждения и военные комиссариаты по месту нахождения этих заведений. В проекте уточняется, что заключенным не нужно будет посещать военкоматы для постановки или снятия с особого воинского учета.