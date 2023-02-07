Армия 07 февраля 2023, 11:52 Минобороны предложило расширить список подразделений — участников миротворческих миссий Минобороны: к участию в миротворческих миссиях стоит допустить все категории военных РИА «Новости»

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Представители Минобороны предложили допустить к участию в миротворческих миссиях всех военных. Об этом сообщили журналисты издания РБК. Они сослались на документы с разработкой такого законопроекта.

По словам авторов статьи, подлинность материалов с предложением от Минобороны подтвердил неназванный источник издания в правительстве.

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Согласно документу, допуск к участию в миротворческих миссиях откроют не только для контрактников, но и для проходящих срочную службу. При этом подобные поездки разрешат на добровольно основе.

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Авторы материала отметили, что профильные ведомства уже дали положительное заключение по предложению от Минобороны. Среди них — МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардия, а также ГУ специальных программ президента.

В связи с полученным одобрением проект может вступить в силу в особом порядке. Согласно информации от журналистов РБК, предложение Минобороны могут превратить в законодательную норму ретроактивно — с августа прошлого года.