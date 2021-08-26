Минобороны поставит станции «Контейнер» для обороны границы

Министерство обороны России решило развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер». Они могут обнаруживать самолеты противника на расстоянии до трех тысяч километров. Об этом заявил гендиректор Концерна «РТИ системы» (компания-разработчик) Юрий Аношко.

«Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций „Контейнер“», — рассказал Аношко РИА «Новости».

Он не озвучил число станций, которые войдут в систему, но при этом отметил, что они должны быть развернуты вдоль российской границы и перекрывать соответствующие пространство.

Специалист добавил, что РЛС «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, переотражающихся от ионосферы. Благодаря этому станция может заглянуть за радиогоризонт.

Первую такую станцию построили в Мордовии. Она дает возможность следить, в частности, за территорией Европы. РЛС может видеть любые самолеты, в том числе все «стелс». Дальность обнаружения целей у «Контейнера», по информации из открытых источников, достигает трех тысяч километров.