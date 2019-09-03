Армия получит более 400 вертолетов к 2028 году

«В соответствии с государственной программой вооружения с 2018 по 2027 год предприятия компании („Вертолеты России“, входят в Ростех — прим. ред.) должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолета», — приводит агентство слова министра.

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Шойгу также сообщил, что в течение этого времени военные должны получить 98 ударных вертолетов Ми-28НМ. Это новейшая модификация «Ночного охотника». Контракт на поставку этих боевых винтокрылых машин был заключен в июне 2019 года на форуме «Армия» по поручению президента России Владимира Путина.

Министр подчеркнул, что Ростех существенно снизил изначальную стоимость этих вертолетов.

До конца года в рамках программы на вооружение поступит еще 18 машин — к настоящему моменту Минобороны получило 42 из 60 запланированных вертолетов.