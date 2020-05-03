Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года

Реактивные системы залпового огня «Торнадо» поступят в подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Производители передадут армии более 30 РСЗО до конца 2020 года.

«До конца года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО „Торнадо-Г“ и „Торнадо-С“», — приводит РИА «Новости» текст сообщения департамента информации и массовых коммуникаций военного министерства.

«Торнадо-Г» — это модернизированный вариант комплекса «Град». РСЗО может выпускать различные типы реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. Можно использовать и снаряды старого образца.

«Торнадо-С» — это новая 300-миллиметровая РСЗО. Ее оснастили автоматизированной системой управления огнем. Система стреляет неуправляемыми реактивными снарядами и корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью. Дальность стрельбы «Торнадо-С» — более 100 километров.