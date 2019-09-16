Минобороны получил 15 комплектов «Бахча-У-ПДС»
Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» передал Министерству обороны России 15 комплектов для десантирования «Бахча-У-ПДС» (ПБС-950У). Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на директора комплекса Дмитрия Катальникова.
«В этом году мы отгрузили 15 комплектов из заказанных 36, которые запланированы на этот год», — сообщил Катальников.
По его словам, мощности предприятия позволяют выпускать до 100 таких систем ежегодно.
Московский конструкторский производственный комплекс «Универсал» входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». «Бахча-У-ПДС» предназначена для десантирования БМД-4М.