Минобороны получил 15 комплектов «Бахча-У-ПДС»

«В этом году мы отгрузили 15 комплектов из заказанных 36, которые запланированы на этот год», — сообщил Катальников.

По его словам, мощности предприятия позволяют выпускать до 100 таких систем ежегодно.

Московский конструкторский производственный комплекс «Универсал» входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». «Бахча-У-ПДС» предназначена для десантирования БМД-4М.