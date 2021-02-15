Минобороны показало защиту от ракетной атаки. Видео
Российские военные испытали систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Учебную тревогу сняли на видео.
На кадрах видно, как в штаб СПРН поступает информация о пуске ракеты с координатами.
«Внимание! Боевая работа! Визуальными каналами обнаружено формирование целеподобных объектов с координатами», — говорится в сообщении. Минобороны сняло слаженную работу военных в штабе: специалисты управляют огромными радарами, которые могут засечь пуск ракет.
«СПРН стала одной из первых систем, выполнявших задачи по обнаружению возможных налетов баллистических ракет полностью в автоматическом режиме. За годы дежурства она прошла несколько этапов модернизации», — говорится в сообщении ведомства.
Система может предупредить о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, получить информацию для системы ПРО Москвы и данные о космических объектах.