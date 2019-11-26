Минобороны показало запуск «Союза-2.1В» с космодрома Плесецк

Ракета «Союз-2.1в» с военным спутником успешно стартовала с «Плесецка» Подробнее

«Боевым расчетом Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении военного ведомства.

Космический аппарат уже вывели на целевую орбиту, откуда будут проводить мониторинг состояния отечественных спутников. Установленная на борту этого аппарата оптика позволит производить съемку поверхности Земли из космоса.

Это уже пятый пуск ракеты-носителя «Союз-2», который провели в 2019 году с космодрома Плесецк. Эти ракеты заменили «Союз-У», которые летали в космос с 1973 года.