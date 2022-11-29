Армия 29 ноября 2022, 04:11 Минобороны показало запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк Минобороны РФ опубликовало видео с кадрами пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б»

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Минобороны поделилось кадрами запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. На видео можно увидеть старт ракеты, снятый разными камерами из нескольких локаций.

По сообщению оборонного ведомства, выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошло в штатном режиме. Специалисты установили и поддерживают с ним устойчивую телеметрическую связь, то есть ракета постоянно передает в центр управления необходимые параметры и показатели.

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«Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер „Космос-2564“», — добавили в ведомстве.

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Начальник космодрома Николай Башляев рассказал, что это уже 13-й запуск в этом году.

«Очень большая напряженная работа в этом году. Большая интенсивность запуска космических аппаратов в интересах Министерства обороны», — сказал он.

После выведения на орбиту «Союза» служащие Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС приступили к анализу и обработке информации о новом объекте.