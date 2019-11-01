Минобороны показало загрузку баллистической ракеты «Ярс» в пусковую шахту

Министерство обороны России опубликовало видео загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Съемки состоялись в полку Козельского ракетного соединения РВСН.

На кадрах видно, как «Ярс» сначала везут на специальном транспортно-погрузочном агрегате, а потом определяют в пусковую шахту. По данным российского военного ведомства, сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

«В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку в Калужской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Комплекс «Ярс» усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания. «Ярс» — это межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе с разделяющейся боеголовкой.