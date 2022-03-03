Минобороны показало встречу подразделений ВС РФ и ЛНР в Новойдаре

В Новоайдаре, который 2 марта освободили российские войска, встретились подразделения ВС РФ и Народной милиции Луганской народной республики. Кадры Минобороны опубликовало в YouTube.

Российские передовые части двигались к поселку с севера, а ЛНР — с юга. Встреча произошла 3 марта у блокпоста на въезде в город.

«Представители сторон обсудили текущую обстановку и начали координацию дальнейших действий по освобождению территории ЛНР», — уточнили в российском военном ведомстве.

В ходе взятия Новоайдара российские военнослужащие захватили военную технику ВСУ, в том числе бронетранспортеры и разведывательно-дозорные машины.

О захвате иностранного вооружения чеченским спецназом рассказал и глава республики Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что личный состав уделяет особое внимание безопасности мирных жителей страны.