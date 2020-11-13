Минобороны показало видео воздушного боя Су-35С

Министерство обороны России опубликовало видео воздушного боя с участием истребителей Су-35С. Летчики отработали перехват и поражение самолетов и беспилотников противника.

«Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

На кадрах можно увидеть момент взлета, боевые маневры и момент посадки истребителя.

Летчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями и пилотирование по маршруту. Маневры выполняли на всех высотах.

Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с технологиями пятого поколения.