Минобороны показало видео воздушного боя Су-35С
Министерство обороны России опубликовало видео воздушного боя с участием истребителей Су-35С. Летчики отработали перехват и поражение самолетов и беспилотников противника.
«Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника», — говорится в сообщении военного ведомства.
На кадрах можно увидеть момент взлета, боевые маневры и момент посадки истребителя.
Летчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями и пилотирование по маршруту. Маневры выполняли на всех высотах.
Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с технологиями пятого поколения.