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    18 июля 2020, 03:48

    Минобороны показало видео внезапной проверки войск

    Кирилл Фролов

    Министерство обороны России опубликовало кадры, снятые во время внезапной проверки войск, проводимой по приказу президента Владимира Путина. Видео выложили на YouTube.
    Минобороны показало видео внезапной проверки войск

    «Воинские части и подразделения со штатной техникой и вооружением, корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения… вышли в назначенные районы, завершили передислокацию на оперативные аэродромы», — заявили в Минобороны.

    Всего к внезапной проверке привлекли 149 тысяч военнослужащих, порядка 400 летательных аппаратов, свыше 100 кораблей и судов обеспечения.

    Проверяемые войска примут участие в десятках учений различного уровня, которые пройдут на 35 полигонах и участках местности и на 17 морских полигонах в Черном и Каспийском морях. За ходом учений проследят офицеры Генерального штаба российской армии.