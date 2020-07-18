Минобороны показало видео внезапной проверки войск

«Воинские части и подразделения со штатной техникой и вооружением, корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения… вышли в назначенные районы, завершили передислокацию на оперативные аэродромы», — заявили в Минобороны.

Всего к внезапной проверке привлекли 149 тысяч военнослужащих, порядка 400 летательных аппаратов, свыше 100 кораблей и судов обеспечения.

Проверяемые войска примут участие в десятках учений различного уровня, которые пройдут на 35 полигонах и участках местности и на 17 морских полигонах в Черном и Каспийском морях. За ходом учений проследят офицеры Генерального штаба российской армии.