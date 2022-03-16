Минобороны показало видео уничтожения военной техники под Черниговом

Российские военные уничтожили технику ВСУ и склады с боеприпасами в Черниговской области Украины. Видео этого момента опубликовало Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», — сказано в сообщении ведомства, его процитировало РИА «Новости».

Подразделение артиллерии ВС России точным попаданием ликвидировало совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники и вооружения.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он заявил о необходимости защитить людей, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду и издевательствам. Главными целям операции Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.