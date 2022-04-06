Минобороны показало видео уничтожения военного большегруза ВСУ с боеприпасами

Российские военнослужащие уничтожили большегрузный военный автомобиль ВСУ, перевозивший боеприпасы. Удар нанесли беспилотным летательным аппаратом.

Кадры работы БПЛА Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.

«Грузовик уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата», — заявили в ведомстве, не уточнив район проведения операции.

С начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила уже 125 самолетов и 408 беспилотников ВСУ. Украинские военные лишились 93 вертолетов, 27 ЗРК, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок РСЗО, 862 орудий полевой артиллерии и миномета и 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.