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    06 апреля 2022, 23:09

    Минобороны показало видео уничтожения военного большегруза ВСУ с боеприпасами

    Александра Ломейко

    Российские военнослужащие уничтожили большегрузный военный автомобиль ВСУ, перевозивший боеприпасы. Удар нанесли беспилотным летательным аппаратом.

    Кадры работы БПЛА Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.

    «Грузовик уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата», — заявили в ведомстве, не уточнив район проведения операции.

    С начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила уже 125 самолетов и 408 беспилотников ВСУ. Украинские военные лишились 93 вертолетов, 27 ЗРК, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок РСЗО, 862 орудий полевой артиллерии и миномета и 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.