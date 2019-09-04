Минобороны показало видео применения «Кинжала» на Дальнем Востоке

Корабли ВМФ России должны были противостоять воздушной атаке условного противника. При отражении ударов комплекс «Кинжал» применили противолодочные суда «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев».

Миноносец «Быстрый» проекта 956 «Сарыч» оборонялся с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган». А гвардейский ракетный крейсер «Варяг» использовал системы С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса».

Бронеавтомобиль для сопровождения колонн с ядерным оружием создали в России Подробнее

Для имитации массированной ракетной атаки использовались малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз» проекта 1234 «Овод», а также ракетный катер Р-79 проекта 1241.

В учениях также принимали участие два истребителя-перехватчика МиГ-31, они обнаружили и уничтожили ракету «Малахит». Безопасность района учений обеспечивали десять кораблей, самолеты Ил-38 и Ту-142.

Ранее стало известно, что в России создали новый бронеавтомобиль для сопровождения перевозки ядерного оружия. Разработка уже прошла испытания и готова к поступлению в армию.