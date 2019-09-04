  • Минобороны показало видео применения «Кинжала» на Дальнем Востоке

    04 сентября 2019, 19:40

    Мария Борисова

    Российский Тихоокеанский флот провел учения по коллективной обороне группы боевых судов в Охотском море. В ходе учений был применен зенитно-ракетный комплекс «Кинжал». Видео испытаний опубликовал телеканал «Звезда».

    Корабли ВМФ России должны были противостоять воздушной атаке условного противника. При отражении ударов комплекс «Кинжал» применили противолодочные суда «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев».

    Миноносец «Быстрый» проекта 956 «Сарыч» оборонялся с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган». А гвардейский ракетный крейсер «Варяг» использовал системы С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса».

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    Для имитации массированной ракетной атаки использовались малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз» проекта 1234 «Овод», а также ракетный катер Р-79 проекта 1241.

    В учениях также принимали участие два истребителя-перехватчика МиГ-31, они обнаружили и уничтожили ракету «Малахит». Безопасность района учений обеспечивали десять кораблей, самолеты Ил-38 и Ту-142.

    Ранее стало известно, что в России создали новый бронеавтомобиль для сопровождения перевозки ядерного оружия. Разработка уже прошла испытания и готова к поступлению в армию.