Минобороны показало видео марша артиллерии на Украине

Минобороны РФ показало видео с маршем артиллерийских подразделений во время специальной операции по демилитаризации Украины и защите мирных жителей Донбасса. Ролик опубликовали на сайте телеканала «Звезда».

На видео российские военные совершают марш артиллерии на Украине. Показаны танки, бронемашины и другая боевая техника подразделения с буквой Z на бортах.

Российскими войсками с начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР от киевской агрессии уже уничтожено 2482 объекта украинской военной инфраструктуры.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что группировки войск ЛНР и ДНР взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов, передавала «Газета.ru». Также сегодня ведомство сообщило об открытии гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Чернигова, Сум и Харькова, писала газета «Известия».