Минобороны показало уничтожение украинского ЗРК «Бук-1»

Российские военные нанесли удар высокоточным ракетным оружием по ЗРК «Бук-1» ВСУ. Кадры уничтожения украинской техники Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале.

На видео попали момент прицела, непосредственно пуск ракеты и последовавший за ним взрыв.

Ранее российское военное ведомство раскрыло подробности использования многофункционального беспилотника «Орлан-10» при преследовании и ликвидации батареи украинских войск.

Устройство обнаружило отряд ВСУ, который готовился обстреливать позиции ВС РФ. Оператор БПЛА передал координаты артиллерии. После принятия решения об упреждающем ударе он корректировал огонь.