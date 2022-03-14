Минобороны показало уничтожение украинских систем залпового огня высокоточным ударом беспилотника

Вооруженные силы России продолжают специальную операцию: для нанесения ударов по военной инфраструктуре российские военные используют только высокоточное ракеты. Одну из них на место расположения реактивных систем залпового огня украинских войск доставил беспилотник. Видео Министерства обороны опубликовало РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, две реактивные установки ВСУ следовали на перезарядку в ангар с боеприпасами. После того, как они заехали внутрь помещения, беспилотник нанес удар высокоточным оружием.

На кадрах видно, что беспилотник зафиксировал, как системы ведут обстрел по позициям. На следующих кадрах можно увидеть, как ракета с беспилотника бьет по ангару с боеприпасами. От взрыва хранившиеся там снаряды начинают детонировать.

Россия начала специальную операцию в конце февраля. Приказ о ее проведении отдал президент России Владимир Путин после обращения руководителей республик Донбасса с просьбой о защите мирного населения