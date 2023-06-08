Армия 08 июня 2023, 10:09 Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ Минобороны показало, как Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении

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Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили солдат и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Четыре боевые бронированные машины противника уничтожили на Южнодонецком направлении», — рассказали в ведомстве.

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В министерстве отметили, что экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ликвидируют и технику, и боевиков высокоточными управляемыми ракетами «Аллигаторы».

В конце мая удар «Аллигаторов» по украинским частям на Краснолиманском направлении сняли на видео. Боевую работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа показало министерство обороны России. Разведка вычислила место скопления легкобронированной техники украинских подразделений, чтобы нанести удар неуправляемыми ракетами с кабрирования.

Вертолеты Ка-52 могут выполнять полеты на малых высотах и в сложных погодных условиях.