08 июня 2023, 10:09
Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ
Минобороны показало, как Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении
Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили солдат и бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Четыре боевые бронированные машины противника уничтожили на Южнодонецком направлении», — рассказали в ведомстве.
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В министерстве отметили, что экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ликвидируют и технику, и боевиков высокоточными управляемыми ракетами «Аллигаторы».
В конце мая удар «Аллигаторов» по украинским частям на Краснолиманском направлении сняли на видео. Боевую работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа показало министерство обороны России. Разведка вычислила место скопления легкобронированной техники украинских подразделений, чтобы нанести удар неуправляемыми ракетами с кабрирования.
Вертолеты Ка-52 могут выполнять полеты на малых высотах и в сложных погодных условиях.
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