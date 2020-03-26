Минобороны показало учения медицинского спецназа на Урале

Медицинский спецназ прибыл на Урал на учения. Специалистов Минобороны, технику и оборудование проверят на готовность к ЧС, связанных с угрозой массового заражения и распространения вируса.

Полевой госпиталь военные развернули на одном из полигонов в Свердловской области, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Основой для него стали модульные контейнеры, оснащенные современным оборудованием и техникой.

Медицинский спецназ, уточнил сайт РЕН ТВ, установил лабораторно-диагностический модуль, способный проводить до 1,5 тысячи исследований в сутки — делать рентген, флюорографию и УЗИ.

Рядом разместили перевязочную и операционную, реанимационный бокс, модуль интенсивной терапии и подвижный комплекс врачебной помощи.

В Минобороны пояснили, что на модули установили системы автономного жизнеобеспечения. Они могут как кондиционировать, так и очищать воздух. В модулях есть возможность подключить водо- и электроснабжение, отопление и вентиляцию.