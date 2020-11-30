Минобороны показало развертывание полевого госпиталя в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе российские миротворцы развернули полевой госпиталь — в том числе для помощи местному населению. Кадры начала работы военных показало Минобороны.

Специалисты медицинского отряда спецназначения будут работать с миротворческим контингентом и местными жителями. Модули госпиталя развернуты на территории аэропорта в Степанакерте, уточнили в пресс-службе российского военного ведомства.

«В настоящее время завершено развертывание пневмокаркасных модулей. <…> На своих фондах медицинский отряд готов разместить до 40 человек», — подчеркнули в Минобороны.

В составе первого подразделения в госпиталь прибыли более 60 медицинских специалистов, среди которых — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Весь медицинский персонал готов оказывать первую врачебную, квалифицированную и специализированную медпомощь.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах перебросят 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.