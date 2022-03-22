Минобороны показало работу ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало видео с демонстрацией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3». Он сбил два штурмовика Су-25 ВСУ в Черниговской области.

Комплекс используется в основном для защиты территории Донбасса. Также несколько ЗРК находятся в других зонах спецоперации России по демилитаризации Украины. «Бук», попавший на видео Минобороны, сбил два украинских штурмовика в Черниговской области.

«В процессе ведения боевой работы расчет ЗРК „Бук-М3“ обнаружил атакующую воздушную цель, которую взял на сопровождение и уничтожил. Боевой расчет ЗРК „Бук-М3“ должен был совершить противоогневой маневр, но обнаружил второй самолет, который заходил на его позицию и, прикрывая подразделение российских войск, проявив стойкость, выдержку, сопроводил и уничтожил вторую цель», — сообщил ТАСС.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Ее основная цель — защита безопасности России и Донбасса. По мнению российских властей, спецоперация поможет не допустить приближение НАТО к российским границам.