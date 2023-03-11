Армия 11 марта 2023, 06:00 Минобороны показало работу «кочующих минометов» в рамках СВО Минобороны РФ опубликовало кадры работы боевых расчетов «кочующих минометов» в зоне СВО Пресс-служба Минобороны

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Видеозапись работы боевых расчетов «кочующих минометов» опубликовало Минобороны России на официальном сайте. Огневую задачу в зоне СВО выполняет подразделение Западного военного округа.

Расчеты применяют 120-миллиметровые минометы, предназначенные для поражения живой силы, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Стрельба из такого оружия не требует специальной подготовки позиций.

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Российские военные проводят разведку беспилотниками, расчеты «кочующих минометов» поддерживают наступающую пехоту, рассказали в министерстве обороны.

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«Один из наиболее эффективных способов работы — „кочующий миномет“. Он заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Расчеты «насыпают» по обозначенным целям около 30 мин, потом оперативно сворачивают оборудование и меняют позиции. Засечь их сложно, несмотря на то, что они работают в нескольких километрах от позиций противника.