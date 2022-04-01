Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» по штабу ВСУ

Береговой ракетный комплекс «Бастион» произвел пуск высокоточной ракеты «Оникс», удар которой пришелся по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны РФ в Telegram.

Удар нанесли с побережья Черного моря, уточнили в ведомстве. Ракетой уничтожили командный пункт группировки украинских войск в селе Шахтерское.

По данным российского военного ведомства, ликвидированы 40 боевиков и пять единиц бронетехники.

За день авиация РФ поразила на Украине 40 военных объектов, среди которых два ЗРК, пусковая установка «Оса» и 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Средства ПВО российских ВКС сбили один вертолет Ми-24 и четыре украинских БПЛА.

Утром 1 апреля Минобороны сообщало об уничтожении высокоточным оружием шести военных объектов Украины в Богуславском, Крестище, Резникове и Великой Новоселке.