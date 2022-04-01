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    01 апреля 2022, 20:54

    Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» по штабу ВСУ

    Александра Ломейко

    Береговой ракетный комплекс «Бастион» произвел пуск высокоточной ракеты «Оникс», удар которой пришелся по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры опубликовало Минобороны РФ в Telegram.

    Удар нанесли с побережья Черного моря, уточнили в ведомстве. Ракетой уничтожили командный пункт группировки украинских войск в селе Шахтерское.

    По данным российского военного ведомства, ликвидированы 40 боевиков и пять единиц бронетехники.

    За день авиация РФ поразила на Украине 40 военных объектов, среди которых два ЗРК, пусковая установка «Оса» и 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Средства ПВО российских ВКС сбили один вертолет Ми-24 и четыре украинских БПЛА.

    Утром 1 апреля Минобороны сообщало об уничтожении высокоточным оружием шести военных объектов Украины в Богуславском, Крестище, Резникове и Великой Новоселке.