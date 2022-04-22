Минобороны показало продвижение ВС РФ через освобожденную территорию Харьковской области

Министерство обороны РФ опубликовало видео продвижения подразделений ВС РФ через освобожденные населенные пункты Харьковской области. В кадр попали колонна российских бронированных машин и ударный вертолет армейской авиации, который обеспечивал безопасность с воздуха.

На кадрах видно, как российским военным обрадовались местные жители. Они специально выходили поприветствовать их, улыбались и махали руками. Военнослужащие махали в ответ.

«В населенных пунктах, из которых выбиты радикалы, российские военнослужащие помогают налаживать мирную жизнь», — сообщило Минобороны РФ.

Ранее глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации ситуации на освобожденных территориях Харьковской области может состояться референдум или опрос жителей о политическом будущем региона.

Военные Луганской Народной Республики освободили путь на Харьков накануне утром.