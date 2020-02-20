Минобороны показало полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России совершили полет над нейтральными водами Черного моря. В воздухе они провели пять часов, преодолев за это время свыше 4,5 тысячи километров.

Кадры, на которых бомбардировщики взлетают, опубликовал телеканал «Звезда». На видео показан и сам полет, во время которого Ту-22М3 сопровождали истребители Южного военного округа.

Бомбардировщики поднялись в воздух в рамках планового полета. Дальняя авиация России регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

В Минобороны РФ заметили, что все вылеты самолетов ВКС России проводятся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.