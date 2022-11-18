Армия 18 ноября 2022, 11:35 Минобороны показало подготовку штурмовых групп из мобилизованных и добровольцев Минобороны России: мобилизованные проходят огневую подготовку с инструкторами Пресс-служба Минобороны

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Показали подготовку штурмовых групп, сформированных из мобилизованных военнослужащих и добровольцев, в тылу специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Для быстрой адаптации военнослужащих занятия на полигоне проводят под руководством опытных инструкторов.

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«У штурмовой группы задача снайпера — это прикрытие отделения, работать на удалении и работать на опережение. Большая ответственность. Поэтому готовимся», — рассказал доброволец.

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Во время огневой подготовки военнослужащие автоматы АК-12, АК-74, пулеметы ПКМ, РПК, гранатометы АГС-17, РПГ-7В и РПО-А.

Министерство также опубликовало кадры боевой работы расчета 240-миллиметрового самоходного минометного орудия «Тюльпан» ЦВО в зоне СВО. Они способны уничтожать бетонные сооружения до трех метров толщиной. Также орудия успешно ликвидируют опорные пункты и крупные укрепрайоны противника на значительном удалении от линии соприкосновения.