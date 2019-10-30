Минобороны показало первый запуск ракеты «Булава» с новой подлодки

Баллистическую ракету морского базирования «Булава» выпустили по полигону Кура на Камчатке в ходе испытаний подводной лодки. Видео пуска опубликовало Минобороны РФ.

Ролик размещен на официальном YouTube канале российского оборонного ведомства.

Запуск в акватории Белого моря произвели с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

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Пуск прошел штатно. Учебно-боевые блоки ракеты прибыли на полигон в установленное время. После испытаний суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота закрыли район стрельб.

Ракета «Булава» предназначена для размещения на подводных лодках проекта 955 («Борей-А»). Ее разработкой с 1998 года занимался Московский институт теплотехники, который создал ракету наземного базирования «Тополь-М».