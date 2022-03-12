Минобороны показало на карте перешедшие под контроль ВС РФ и ДНР районы Донбасса

Министерство обороны РФ показало карту с новыми районами, которые за последние сутки перешли под контроль Вооруженных сил России и подразделений Народной милиции ДНР. Ополченцы при огневой поддержке российских сил продвинулись вперед.

О ходе спецоперации в субботу в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Военные ДНР взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока. Ополченцы продвинулись в глубину на девять километров.

Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка. Российские военные продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с войсками ДНР. За сутки продвинулись на 21 километр.

Источник фото: пресс-служба Минобороны РФ

Войска ЛНР также продолжили наступательные действия и взяли под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировали Рубежное. За сутки продвинулись на шесть километров.

Утром 12 марта российские военные нанесли высокоточные удары по объектам украинской военной инфраструктуры. Выведен из строя аэродром в Василькове и Главный центр радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.