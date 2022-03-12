Минобороны показало карту перешедших под контроль России районов

В Минобороны показали, какие районы перешли под контроль Вооруженных сил России при спецоперации на Украине. Карту военного ведомства показала Lenta.ru.

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков отметил на брифинге, что войска Донецкой народной республики при огневой поддержке российских военных вышли к Новоандреевке и Кирилловке. Им также удалось блокировать Благодатное, продвинувшись в итоге на восемь километров.

Источник фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжили наступление и вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

За время спецоперации российские военнослужащие вывели из строя 3346 объектов украинской инфраструктуры.

В Минобороны предупредили, что бесконтрольная раздача властями Украины западных ПЗРК создаст долгосрочную угрозу терактов на гражданские самолеты. Российские военные будут и впредь находить и изымать брошенную националистами военную технику и вооружение.