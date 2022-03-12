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    12 марта 2022, 00:11

    Минобороны показало карту перешедших под контроль России районов

    Александра Ломейко

    В Минобороны показали, какие районы перешли под контроль Вооруженных сил России при спецоперации на Украине. Карту военного ведомства показала Lenta.ru.

    Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков отметил на брифинге, что войска Донецкой народной республики при огневой поддержке российских военных вышли к Новоандреевке и Кирилловке. Им также удалось блокировать Благодатное, продвинувшись в итоге на восемь километров.

    Минобороны показало карту перешедших под контроль России районов | Изображение 1Источник фото: Минобороны РФ

    ВС РФ продолжили наступление и вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

    За время спецоперации российские военнослужащие вывели из строя 3346 объектов украинской инфраструктуры.

    В Минобороны предупредили, что бесконтрольная раздача властями Украины западных ПЗРК создаст долгосрочную угрозу терактов на гражданские самолеты. Российские военные будут и впредь находить и изымать брошенную националистами военную технику и вооружение.