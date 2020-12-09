Минобороны показало, как запускают ядерные ракеты

Ракетные войска стратегического назначения провели тренировку по запуску ядерных ракет, пишет РИА «Новости». Видео с выполнением приказа показало Минобороны России.

«Внимание, расчет, получен приказ. Ввожу приказ. Приготовиться к совместным действиям», — говорит на видео один из военных.

После этих слов военнослужащие выполняют ряд действий и сообщают, что пуск состоялся.

Также с космодрома Плесецк под руководством президента России Владимира Путина проводился учебный запуск ракеты «Ярс». Кроме того, военные выполнили пуски из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95мс с аэродромов Энгельс и Украинка. Во время тренировок использовали подлодку «Карелия» проекта 667БДРМ, вооруженную ракетами «Синева».

Удар стратегическими ракетами нанесли по полигонам Кура на Камчатке и Пембой в Коми. Первый полигон используется для ударов баллистическими ракетами с подводных лодок и Плесецка. Пембой предназначен для отработки ударов стратегической авиации.