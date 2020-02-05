Минобороны показало, как стреляет огнеметная система «Солнцепек»

Минобороны обнародовало видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Они прошли на учениях в Ленинградской области.

На кадрах видна подготовка военных к стрельбам и сами пуски термобарических боеприпасов по условным целям — командным пунктам и складам условных противников.

ТОС-1А — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72.

Комплекс используют для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения противника.

Ранее российские военные испытали новейший танк Т-90М «Прорыв». Тестирование прошло успешно. Минобороны РФ уже подписало контракт на покупку бронетехники с «Уралвагонзаводом». Т-90М «Прорыв» — модификация Т-90А. Новый танк отличается от предыдущих версий конструкцией башенного модуля. Т-90М имеет многослойное бронирование, боеукладка размещена вне боевого отделения, а калибр пушки 2А82-1М — 125 миллиметров.