Минобороны показало, как работает десант, в формате «360 градусов»
Минобороны опубликовало кадры прыжков на YouTube. Съемку вели во время практического занятия с курсантами, используя для этого высокотехнологичный формат сферической съемки.
«Удалось записать полнообзорное видео с камеры, прикрепленной к защитному шлему курсанта», — пояснили в ведомстве.
Управлять камерой во время просмотра видеоролика можно самостоятельно. Это позволяет увидеть момент десантирования, ответной атаки и всех действий курсанта.
Военные заметили, что формат съемки дает зрителю ощущение полного погружения в происходящее. Если смотреть видеоролик в очках или VR-шлеме, то эффект получится особым.
ДВОКУ находится в Благовещенске Амурской области. Сейчас оно является единственным в стране училищем, где готовят командиров взводов для горных и арктических подразделений Сухопутных войск. В нем также обучают офицеров морской пехоты.