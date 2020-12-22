Минобороны показало, как работает десант, в формате «360 градусов»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского оработали прыжки с парашютом. Маневры морпехов впервые показали в формате «360 градусов».

Минобороны опубликовало кадры прыжков на YouTube. Съемку вели во время практического занятия с курсантами, используя для этого высокотехнологичный формат сферической съемки.

«Удалось записать полнообзорное видео с камеры, прикрепленной к защитному шлему курсанта», — пояснили в ведомстве.

Управлять камерой во время просмотра видеоролика можно самостоятельно. Это позволяет увидеть момент десантирования, ответной атаки и всех действий курсанта.

Военные заметили, что формат съемки дает зрителю ощущение полного погружения в происходящее. Если смотреть видеоролик в очках или VR-шлеме, то эффект получится особым.

ДВОКУ находится в Благовещенске Амурской области. Сейчас оно является единственным в стране училищем, где готовят командиров взводов для горных и арктических подразделений Сухопутных войск. В нем также обучают офицеров морской пехоты.