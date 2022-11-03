Минобороны показало, как мобилизованные получили экипировку в Ростовской области | 360°

Армия 03 ноября 2022, 18:20 Минобороны показало, как мобилизованные получили экипировку в Ростовской области Минобороны России: все мобилизованные получают экипировку, средства защиты и связи

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Состоялась очередная отправка подразделений из прошедших военную подготовку мобилизованных в Ростовской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Перед убытием в районы боевого слаживания военнослужащие получили современную боевую экипировку, вещевое имущество, средства защиты и связи, а также необходимое вооружение в соответствии с занимаемой должностью», — говорится в сообщении.

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Мобилизованные в учебном центре под руководством офицеров-наставников прошли курс боевой и специальной подготовки. Они выполняли боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов и танков, совершенствовались в метании гранат.

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил предоставить дополнительные выходные женам мобилизованных, у которых есть дети. Речь идет о предновогоднем периоде с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы.