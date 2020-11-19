Минобороны показало, как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе
«Открытие дороги позволило обеспечить перемещение местного населения на личном автотранспорте, а также перевозку продовольствия и различных товаров», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По всей дороге до Степанакерта стоят наблюдательные посты. Кроме того, коридор контролируют патрули военной полиции.
Всего режим прекращения огня в Нагорном Карабахе контролируют подразделения миротворцев на 23 постах. 12 расположены в южной зоне региона, 11 — в северной. На территории региона сейчас находится 1960 российских военнослужащих. Большинство из них — участники подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Также в зону конфликта отправили 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Миротворцы будут находиться в Карабахе в течение пяти лет. Если возникнут какие-то проблемы, срок увеличится автоматически.