Минобороны показало, как миротворцы обеспечивают порядок в Карабахе

Российские миротворцы проверяют весь транспорт, следующий по Лачинскому коридору в Карабахе. В машинах может быть оружие или взрывчатка.

«Открытие дороги позволило обеспечить перемещение местного населения на личном автотранспорте, а также перевозку продовольствия и различных товаров», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По всей дороге до Степанакерта стоят наблюдательные посты. Кроме того, коридор контролируют патрули военной полиции.

Всего режим прекращения огня в Нагорном Карабахе контролируют подразделения миротворцев на 23 постах. 12 расположены в южной зоне региона, 11 — в северной. На территории региона сейчас находится 1960 российских военнослужащих. Большинство из них — участники подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Также в зону конфликта отправили 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцы будут находиться в Карабахе в течение пяти лет. Если возникнут какие-то проблемы, срок увеличится автоматически.