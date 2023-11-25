25 ноября 2023, 07:22
Минобороны показало кадры уничтожения украинских катеров у Крыма
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ самолетами Черноморского флота
Самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота РФ в ходе патрулирования акватории у берегов Крымского полуострова засекли украинские безэкипажные катера. В результате российские силы уничтожили вражеские цели. Видео с данным моментом опубликовала пресс-служба Минобороны.
На кадрах самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации выполняли задачи по обеспечению безопасности акватории. Целью экипажей стало уничтожение безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок Вооруженных сил Украины.
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«Обнаруженные скоростные надводные цели истребители и фронтовые бомбардировщики <…> уничтожают из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы», — уточнили в публикации.
В ведомстве добавили, что многофункциональные истребители Су-30СМ провели эффективную работу по БПЛА, которыми противник пытался ударить по объектам крымской инфраструктуры. На счету летчиков Черноморского флота есть несколько десятков сбитых украинских беспилотников.
Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю ВСУ лишились 12 безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Вражеские цели держали курс на Крым. Однако морская авиация ВС РФ пресекла все попытки армии Украины атаковать полуостров.
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