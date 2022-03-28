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    28 марта 2022, 20:30

    Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

    Александра Ломейко

    Российские военные вычислили и уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный огневой позицией БМП в окопе. Его расположение установили при помощи беспилотного летательного аппарата.

    Беспилотник, уточнили в Минобороны, после передачи координат огневой позиции обеспечил наведение высокоточного боеприпаса.

    Точным попаданием укрепленный блокпост украинских военных уничтожили.

    В Житомирской области по крупным оружейным складам ВСУ в Ушомире и Веселовке ударили «Калибрами». Боеприпасы из них получала группировка украинских войск в пригороде Киева.