Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Российские военные вычислили и уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный огневой позицией БМП в окопе. Его расположение установили при помощи беспилотного летательного аппарата.

Беспилотник, уточнили в Минобороны, после передачи координат огневой позиции обеспечил наведение высокоточного боеприпаса.

Точным попаданием укрепленный блокпост украинских военных уничтожили.

В Житомирской области по крупным оружейным складам ВСУ в Ушомире и Веселовке ударили «Калибрами». Боеприпасы из них получала группировка украинских войск в пригороде Киева.